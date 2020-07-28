https://ria.ru/20200728/1575027201.html
Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал этичным свое назначение на этот пост вместо однопартийца Сергея Фургала, а указ об его отстранении –... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:46
2020-07-28T10:46
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200728/1575023134.html
4
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика