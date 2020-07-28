Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью

"Я не готов комментировать указ президента, он абсолютно законный. Это не обсуждается по той причине, что Фургал - 15-й губернатор, отстраненный президентом в связи с утратой доверия... 14-го отстранил во время следствия по экономическим преступления в основном. Какие вопросы? Поэтому все этично, я в ладах со своей совестью", - заявил Дегтярев в законодательной думе края, отвечая на вопросы депутатов.