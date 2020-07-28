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Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал этичным свое назначение на этот пост вместо однопартийца Сергея Фургала, а указ об его отстранении –... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:46
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью

10:46 28.07.2020
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© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / Викентий Барковский
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Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал этичным свое назначение на этот пост вместо однопартийца Сергея Фургала, а указ об его отстранении – законным.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста "в связи с утратой доверия" и назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона.
"Я не готов комментировать указ президента, он абсолютно законный. Это не обсуждается по той причине, что Фургал - 15-й губернатор, отстраненный президентом в связи с утратой доверия... 14-го отстранил во время следствия по экономическим преступления в основном. Какие вопросы? Поэтому все этично, я в ладах со своей совестью", - заявил Дегтярев в законодательной думе края, отвечая на вопросы депутатов.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
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