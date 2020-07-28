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В московском центре "Вороновское" лечатся 220 пациентов с коронавирусом
В московском центре "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 220 человек, сообщил его главврач Сергей Переходов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:46
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В московском центре "Вороновское" лечатся 220 пациентов с коронавирусом

10:46 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В московском центре "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 220 человек, сообщил его главврач Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 июля состоит на лечении 220 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 220, подтверждённых с COVID – 220, с кислородной поддержкой – 173, на ИВЛ – 8", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 12 пациентов, 22 выписаны.
"Вчера умер мужчина в возрасте 86 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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