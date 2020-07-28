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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, число скончавшихся за это время выросло более чем на 650 человек, а выздоровевших – более... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:43
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, уттар-прадеш, карнатака, андхра-прадеш, здоровье - общество, воз, в мире

В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

10:43 28.07.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, число скончавшихся за это время выросло более чем на 650 человек, а выздоровевших – более чем на 35 тысяч, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Минздрав Индии изменил представление данных по заболеваниям коронавирусом в стране, теперь в отдельных графах указывается число выздоровевших, новых заболевших и скончавшихся.
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Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 496 988 (11 874 новых пациентов за сутки) человек, выздоровели 952 743 человек (35 175 за сутки), умерли 33 425 человек (654 за сутки).
Больше всего новых заболевших выявлено в штатах Карнатака (3 402), Андхра-Прадеш (2 745), Уттар-Прадеш (2 283), Теленгана (1 489) и Тамилнад (1 193). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (147 896), Карнатака (61 827) и Тамилнад (54 896).
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Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 64,24% заболевших, находятся на лечении 33,51% больных, скончались 2,25% заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУттар-ПрадешКарнатакаАндхра-ПрадешЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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