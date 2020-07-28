Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575026966.html
В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента
Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента, задержали в столице Бельгии, сообщает во вторник сайт телеканала RTBF. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:43
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/99472/16/994721664_0:45:800:495_1400x0_80_0_0_355d1c861c6bf957fb1426808a08200b.jpg
https://ria.ru/20200712/1574237946.html
бельгия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/99472/16/994721664_0:45:800:495_1400x0_80_0_0_355d1c861c6bf957fb1426808a08200b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/99472/16/994721664_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_cbe216c5a4975dd3e93f0484b541179d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/99472/16/994721664_200:0:800:600_1400x0_80_0_0_fa1bbbfb8f7c495099a7e14218e936a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бельгия, в мире

В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента

10:43 28.07.2020
177
© Фото : BenjahФедеральный парламент Бельгии
Федеральный парламент Бельгии
© Фото : Benjah
Федеральный парламент Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента, задержали в столице Бельгии, сообщает во вторник сайт телеканала RTBF.
По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными крайне правыми партиями. Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал совершить акцию у бельгийского парламента.
Сообщается также, что никакого серьезного ущерба зданию парламента не нанесено, никто не пострадал.
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
12 июля, 15:30
При обысках у протестующих в Сербии нашли "коктейли Молотова"
022011
Обсудить 0
БельгияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь, Индия
В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Крашенинников призвал не спешить с поправками в региональные уставы
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 220 пациентов с коронавирусом
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Руки ребенка и матери
Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных
Запуск ракеты Hyunmoo на военых учениях в Южной Корее. 4 сентября 2017
Южная Корея добилась от США снятия ограничений на ракетное топливо
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика у причала кораблестроительного завода Адмиралтейские верфи
В МИД рассказали о регулировании экономической деятельности в Арктике
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Профсоюзы поддержали сокращение административной нагрузки на предприятия
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
МИД: в Москве следят за характером заявлений США по арктической тематике
Чита
Прикуривший от свечи в церкви в Чите подросток заявил, что раскаивается
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 674 новых случая заражения коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения в адрес России в "милитаризации" Арктики
Клавиатура компьютера
Раскрыт новый способ мошенничества в интернете
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Лента новостейМолния