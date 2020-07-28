В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента

По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными крайне правыми партиями. Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал совершить акцию у бельгийского парламента.