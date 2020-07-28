https://ria.ru/20200728/1575026966.html
В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента
Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента, задержали в столице Бельгии, сообщает во вторник сайт телеканала RTBF. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:43
2020-07-28T10:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, в мире