Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575026864.html
Крашенинников призвал не спешить с поправками в региональные уставы
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал регионы планомерно и без спешки готовить поправки в региональные... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:42
законодательство
павел крашенинников
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_0:123:3205:1925_1400x0_80_0_0_2b412b795109e5782bf11b3dcb3be353.jpg
https://ria.ru/20200723/1574793728.html
https://ria.ru/20200705/1573923733.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_0:123:3205:1925_1400x0_80_0_0_2b412b795109e5782bf11b3dcb3be353.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_237:0:2966:2047_1400x0_80_0_0_cc8d52129293406f06ed67d93949cfe6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_578:0:2625:2047_1400x0_80_0_0_4a5a206d7ffed08857a0d418f12837c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
законодательство, павел крашенинников, госдума рф, политика

Крашенинников призвал не спешить с поправками в региональные уставы

10:42 28.07.2020
218
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал регионы планомерно и без спешки готовить поправки в региональные уставы для реализации принятых поправок в конституцию РФ, обсуждая предложения с представителями общественности.
Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета, депутат во вторник провел в Екатеринбурге расширенное заседание Совета Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Выступая на заседании, Крашенинников рассказал о работе по совершенствованию федерального законодательства для реализации новых положений Конституции РФ. Кроме того, обсуждалась организация работы по внесению изменений в Устав Свердловской области и законы Свердловской области в связи с внесением изменений в Конституцию.
Павел Крашенинников
23 июля, 14:38
Крашенинников рассказал о законопроектах по реализации поправок
Крашенинников отметил, что по поручению президента рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию продолжила свою работу и ведет мониторинг реализации конституционных изменений. Депутат напомнил, что очередное заседание состоится 30 июля. Он также сообщил, что в рабочей группе подготовлен базовый перечень из 100 федеральных конституционных и федеральных законов, которые должны быть приняты во исполнение Конституции.
"Основная часть законопроектов из этого перечня будет внесена в Государственную Думу в осеннюю сессию", - добавил Крашенинников.
Глава комитета отметил, что один из наиболее важных принципов, закрепленных в Конституции, является принцип единства публичной власти, которая должна работать в системе, защищая права граждан – независимо от того, региональный это уровень, федеральный или муниципальный.
Крашенинников отметил, что эти нормы уже получили "обкатку" во время пандемии, когда была создана соответствующая комиссия при Госсовете, где все муниципальные, региональные и федеральные органы работали вместе, чтобы осуществить соответствующие меры защиты населения.
"Чтобы новый принцип единства публичной власти заработал де-юре, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях", - сказал депутат.
По словам Крашенинникова, для обеспечения этого принципа потребуется, во-первых, принятие нового закона о Госсовете, во-вторых, нужно будет принять поправки в закон о правительстве, об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и об общих принципах организации местного самоуправления.
Крашенинников обратил внимание, что только после принятия этих законов можно будет вносить корректировки в региональные уставы и конституции. Он рекомендовал субъектам РФ работать планомерно - на данном этапе необходимо прорабатывать поправки в соответствующих рабочих группах с привлечением специалистов в области права и общественности.
"Необходимо работать очень тщательно, без спешки и идти поэтапно. Как только будут приняты вышеперечисленные законы в обеспечение принципа единства публичной власти, только тогда мы сможем перейти к принятию уставов и конституций субъектов Федерации. Рабочая группа по мониторингу реализации конституционных изменений готова к рассмотрению представленных регионами поправок на соответствие Основному закону", - подчеркнул Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
5 июля, 21:52
Путин оценил принятые поправки к Конституции
210000
Обсудить 0
ЗаконодательствоПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Федеральный парламент Бельгии
В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Профсоюзы поддержали сокращение административной нагрузки на предприятия
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика у причала кораблестроительного завода Адмиралтейские верфи
В МИД рассказали о регулировании экономической деятельности в Арктике
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Матвиенко направила обращение генпрокурору по ситуации в Норильске
Скорая помощь, Индия
В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Дмитрий Медведев
Медведев предложил создать группу для продвижения российских инициатив
Владислав Шапша
Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Заседание бюро высшего совета Единой России
В России продолжат борьбу с терроризмом, заявил Медведев
Заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"
Норильск
Горсовет Норильска утвердил и.о. главы города Тимофеева
Руки ребенка и матери
Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК рассмотрит вопрос о форме электронного бюллетеня на довыборах в ГД
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения в адрес России в "милитаризации" Арктики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Лента новостейМолния