Крашенинников призвал не спешить с поправками в региональные уставы

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал регионы планомерно и без спешки готовить поправки в региональные уставы для реализации принятых поправок в конституцию РФ, обсуждая предложения с представителями общественности.

Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета, депутат во вторник провел в Екатеринбурге расширенное заседание Совета Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Выступая на заседании, Крашенинников рассказал о работе по совершенствованию федерального законодательства для реализации новых положений Конституции РФ. Кроме того, обсуждалась организация работы по внесению изменений в Устав Свердловской области и законы Свердловской области в связи с внесением изменений в Конституцию.

Крашенинников отметил, что по поручению президента рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию продолжила свою работу и ведет мониторинг реализации конституционных изменений. Депутат напомнил, что очередное заседание состоится 30 июля. Он также сообщил, что в рабочей группе подготовлен базовый перечень из 100 федеральных конституционных и федеральных законов, которые должны быть приняты во исполнение Конституции.

"Основная часть законопроектов из этого перечня будет внесена в Государственную Думу в осеннюю сессию", - добавил Крашенинников.

Глава комитета отметил, что один из наиболее важных принципов, закрепленных в Конституции, является принцип единства публичной власти, которая должна работать в системе, защищая права граждан – независимо от того, региональный это уровень, федеральный или муниципальный.

Крашенинников отметил, что эти нормы уже получили "обкатку" во время пандемии, когда была создана соответствующая комиссия при Госсовете, где все муниципальные, региональные и федеральные органы работали вместе, чтобы осуществить соответствующие меры защиты населения.

"Чтобы новый принцип единства публичной власти заработал де-юре, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях", - сказал депутат.

По словам Крашенинникова, для обеспечения этого принципа потребуется, во-первых, принятие нового закона о Госсовете, во-вторых, нужно будет принять поправки в закон о правительстве, об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и об общих принципах организации местного самоуправления.

Крашенинников обратил внимание, что только после принятия этих законов можно будет вносить корректировки в региональные уставы и конституции. Он рекомендовал субъектам РФ работать планомерно - на данном этапе необходимо прорабатывать поправки в соответствующих рабочих группах с привлечением специалистов в области права и общественности.