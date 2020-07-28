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Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных
В июне в Москве появились дети с именами Нестор, Бельчонок, Кай, Океана, Рада и Любава. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного комплекса... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:10
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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москва, общество

Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных

10:41 28.07.2020 (обновлено: 13:10 28.07.2020)
28478
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В июне в Москве появились дети с именами Нестор, Бельчонок, Кай, Океана, Рада и Любава. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
За прошлый месяц в Москве появилось по одному Святогору, Светозару, Родославу, Пересвету, Доброславу, Енисею, Елизару, Милану, Дональду, Каю и Киану. Еще по два раза родители называли сыновей Спартаком и Соломоном.
Среди девочек также встречаются необычные имена старорусского происхождения: Лада (5), Марфа (3), Рада (3) и Любава (2). Одну маленькую москвичку назвали Океаной.
Трех девочек назвали именами, образованными от мужских: Аркадия, Арсения и Георгия. А еще трех — уменьшительно-ласкательными именами Маруся и Настасья.
"В пятерке популярных мужских имен остались Михаил (так назвали 246 новорожденных), Максим (224), Дмитрий (193) и Марк (183). В топ-5 женских имен вошли Мария (246), Анна (218), Алиса (179) и Ева (163)", — отметили в комплексе.
В июне этого года в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек (52,1 процента против 47,9 процента). Самыми популярными именами в столице остаются Александр — так назвали 266 мальчиков и София (Софья) — этим именем назвали 302 девочки.
Новорожденный. Архивное фото
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МоскваОбщество
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