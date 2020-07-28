Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В июне в В июне в Москве появились дети с именами Нестор, Бельчонок, Кай, Океана, Рада и Любава. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

За прошлый месяц в Москве появилось по одному Святогору, Светозару, Родославу, Пересвету, Доброславу, Енисею, Елизару, Милану, Дональду, Каю и Киану. Еще по два раза родители называли сыновей Спартаком и Соломоном.

Среди девочек также встречаются необычные имена старорусского происхождения: Лада (5), Марфа (3), Рада (3) и Любава (2). Одну маленькую москвичку назвали Океаной.

Трех девочек назвали именами, образованными от мужских: Аркадия, Арсения и Георгия. А еще трех — уменьшительно-ласкательными именами Маруся и Настасья.

"В пятерке популярных мужских имен остались Михаил (так назвали 246 новорожденных), Максим (224), Дмитрий (193) и Марк (183). В топ-5 женских имен вошли Мария (246), Анна (218), Алиса (179) и Ева (163)", — отметили в комплексе.