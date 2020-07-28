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Профсоюзы поддержали сокращение административной нагрузки на предприятия
Социальные партнеры - работодатели и профсоюзы - поддержали инициативу Минтруда по снижению административной нагрузки на предприятия в рамках Российской... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:39
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Профсоюзы поддержали сокращение административной нагрузки на предприятия

10:39 28.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Социальные партнеры - работодатели и профсоюзы - поддержали инициативу Минтруда по снижению административной нагрузки на предприятия в рамках Российской трехсторонней комиссии, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.
"Российская трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений поддержала инициативу Минтруда России по снижению административной нагрузки на предприятия. В частности, речь идет о поправках в федеральный закон "О специальной оценке условий труда", - говорится в сообщении.
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Согласно поправкам, предлагается отказаться от обязательного периодического проведения специальной оценки условий труда, если за прошедший период условия не изменились, и на предприятии не произошло нарушений охраны труда. Проект разработан по инициативе Минтруда в рамках реализации "регуляторной гильотины". В министерстве пояснили, что сейчас период действия декларации составляет пять лет. По истечению этого срока необходимо проводить обязательную специальную оценку условий труда и продлевать ее срок, даже если за это время не было выявлено каких-либо нарушений.
"Предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения условий и организации труда на данном рабочем месте. Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия, в том числе - относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. По нашим подсчетам, такое упрощение может затронуть до 35% рабочих мест", – заявил глава Минтруда России Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
Вместе с тем, уточнили в министерстве, если условия труда изменились, на производстве были выявлены нарушения правил охраны труда, произошли несчастные случаи или были выявлены профзаболевания сотрудников из-за воздействия вредных производственных факторов, то необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется.
"Реализация норм законопроекта не приведет к снижению объективности и качества проведения специальной оценки условий труда и уровня защиты права работников на безопасные условия труда", - подчеркнули в Минтруде.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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