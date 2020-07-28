Профсоюзы поддержали сокращение административной нагрузки на предприятия

"Российская трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений поддержала инициативу Минтруда России по снижению административной нагрузки на предприятия. В частности, речь идет о поправках в федеральный закон "О специальной оценке условий труда", - говорится в сообщении.

Согласно поправкам, предлагается отказаться от обязательного периодического проведения специальной оценки условий труда, если за прошедший период условия не изменились, и на предприятии не произошло нарушений охраны труда. Проект разработан по инициативе Минтруда в рамках реализации "регуляторной гильотины". В министерстве пояснили, что сейчас период действия декларации составляет пять лет. По истечению этого срока необходимо проводить обязательную специальную оценку условий труда и продлевать ее срок, даже если за это время не было выявлено каких-либо нарушений.