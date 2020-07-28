https://ria.ru/20200728/1575026553.html
В Москве выявили 674 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 674, Свердловской области — 209, ХМАО — 187, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:36
2020-07-28T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
свердловская область
ханты-мансийский ао
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575026103.html
москва
свердловская область
ханты-мансийский ао
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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