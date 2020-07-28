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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575026553.html
В Москве выявили 674 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 674, Свердловской области — 209, ХМАО — 187, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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происшествия
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свердловская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c927aa68bae156c5c434236332202e6b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, ханты-мансийский ао, происшествия

В Москве выявили 674 новых случая заражения коронавирусом

10:36 28.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 674, Свердловской области — 209, ХМАО — 187, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 674, 2. Свердловская область 209, 3. Ханты-Мансийский АО 187", - говорится в сообщении.
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Наименьшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Калмыкии и Еврейской автономной области — по два, Ненецком автономном округе — один.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСвердловская областьХанты-Мансийский АОПроисшествия
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