https://ria.ru/20200728/1575026486.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп прироста в Калмыкии (0,1%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:36
2020-07-28T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За сутки нет прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп прироста в Калмыкии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Калмыкия 0,1%, 3. Московская область, Липецкая область 0,2%, 4. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%, 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Псковская область, Тульская область, Республика Карелия, Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.