Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За сутки нет прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп прироста в Калмыкии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.