Прикуривший от свечи в церкви в Чите подросток заявил, что раскаивается

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Подросток, прикуривший от свечи в церкви в Чите, заявил, что раскаивается и совершил свой поступок без злого умысла и по глупости.
"Я приношу извинения за свой поступок. Прочитав комментарии и сообщения в соцсетях, я понял, ЧТО совершил. Никакого смысла или злого умысла в моем поступке нет и не было. Дело в том, что у меня нет религиозного образования и даже никаких представлений об этом не было. Тем более я не подумал о чувствах верующих... Я хочу повторить, что не хотел никого оскорбить, это было сделано по глупости и незнанию", - написал он на странице "Сейчас в Чите" социальной сети "ВКонтакте". Он добавил, что подвергается осуждению людей, ему "даже угрожают".
Ранее в ряде СМИ и социальных сетях было размещено видео, на котором подросток прикуривает сигарету от свечки в соборе. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. На кадрах молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечки и затягивается. По данному факту полиция и следствие Забайкальского края проводят проверку.
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