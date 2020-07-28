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В России за сутки выписали 8888 человек после COVID-19
За сутки после коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время - 612 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 8888 человек после COVID-19

10:34 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За сутки после коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время - 612 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8888 человек ... За весь период выписано по выздоровлению по России – 612 217 ", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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