https://ria.ru/20200728/1575026345.html
В России за сутки выписали 8888 человек после COVID-19
За сутки после коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время - 612 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:34
2020-07-28T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525531_0:122:3209:1927_1400x0_80_0_0_7046c8a6e839f70e0b6f05083e7871e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19