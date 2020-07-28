В России за сутки выписали 8888 человек после COVID-19

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За сутки после коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время - 612 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8888 человек ... За весь период выписано по выздоровлению по России – 612 217 ", - говорится в сообщении.