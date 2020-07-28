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В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о комете NEOWISE
Предварительные результаты наблюдений кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которая недавно максимально сближалась с Землей, говорят о ее смешанной пылегазовой природе,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:33
хочу стать космонавтом
крымская астрофизическая обсерватория
космос - риа наука
николай киселев
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крымская астрофизическая обсерватория, космос - риа наука, николай киселев

В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о комете NEOWISE

10:33 28.07.2020
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© AP Photo / Charlie RiedelКомета C/2020 F3 (NEOWISE)
Комета C/2020 F3 (NEOWISE)
© AP Photo / Charlie Riedel
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Предварительные результаты наблюдений кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которая недавно максимально сближалась с Землей, говорят о ее смешанной пылегазовой природе, сказал РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.
Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизилась к Земле на минимальное расстояние 23 июля, она подошла к нашей планете на 103,52 миллиона километров.
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"Мы наблюдали комету в это время, она была удобно расположена для наблюдений – ее фазовый угол более 100 градусов (угол между падающим и отраженным от объекта светом - ред.). Излучение очень сильно поляризовано – до 25%. Тем самым получаем полную фазовую зависимость поляризации и сравниваем эту комету с другими – насколько она отличается по своим параметрам, так как кометы могут иметь разные источники происхождения", - сказал Киселев.
Поляризация кометы примерно соответствует характеристикам, которые ученые наблюдали на таких углах и для других комет, заметил астроном. "Основная доля излучения кометы – пыль, но в то же время в некоторых полосах мы получили поляризацию, относящуюся к газовой составляющей. То есть в этой комете есть и пыль, и газ. Она не чисто пылевая и не чисто газовая, а смешанного типа. В результате сублимации выделяется газ, он тащит пылинки за собой, и получаем такую газопылевую атмосферу", - рассказал Киселев.
Наблюдения проводились с новым двухканальным поляриметром на самом большом инструменте крымской обсерватории – зеркальном телескопе имени академика Шайна (ЗТШ) с диаметром основного зеркала 2,6 метра.
Он отметил, что наблюдатели и сейчас могут наблюдать комету, лучше с помощью бинокля, для Крыма комета видна сейчас на северо-западе после заката в нижней части созвездия Большая Медведица.
C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE.
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Хочу стать космонавтомКрымская астрофизическая обсерваторияКосмос - РИА НаукаНиколай Киселев
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