В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о комете NEOWISE

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Предварительные результаты наблюдений кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которая недавно максимально сближалась с Землей, говорят о ее смешанной пылегазовой природе, сказал РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 ( NEOWISE ) приблизилась к Земле на минимальное расстояние 23 июля, она подошла к нашей планете на 103,52 миллиона километров.

"Мы наблюдали комету в это время, она была удобно расположена для наблюдений – ее фазовый угол более 100 градусов (угол между падающим и отраженным от объекта светом - ред.). Излучение очень сильно поляризовано – до 25%. Тем самым получаем полную фазовую зависимость поляризации и сравниваем эту комету с другими – насколько она отличается по своим параметрам, так как кометы могут иметь разные источники происхождения", - сказал Киселев.

Поляризация кометы примерно соответствует характеристикам, которые ученые наблюдали на таких углах и для других комет, заметил астроном. "Основная доля излучения кометы – пыль, но в то же время в некоторых полосах мы получили поляризацию, относящуюся к газовой составляющей. То есть в этой комете есть и пыль, и газ. Она не чисто пылевая и не чисто газовая, а смешанного типа. В результате сублимации выделяется газ, он тащит пылинки за собой, и получаем такую газопылевую атмосферу", - рассказал Киселев.

Наблюдения проводились с новым двухканальным поляриметром на самом большом инструменте крымской обсерватории – зеркальном телескопе имени академика Шайна (ЗТШ) с диаметром основного зеркала 2,6 метра.

Он отметил, что наблюдатели и сейчас могут наблюдать комету, лучше с помощью бинокля, для Крыма комета видна сейчас на северо-западе после заката в нижней части созвездия Большая Медведица.