Раскрыт новый способ мошенничества в интернете

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества в Сети — пользователям предлагают быстрый заработок на майнинге криптовалют через браузер, но только после оплаты "комиссии". Об этом РИА Новости рассказал технический директор компании Артем Гавриченков.

Отмечается, что злоумышленники предлагают пользователю до 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей его компьютера. При этом на сайте, как правило, встроен счетчик якобы заработанных денег, которые можно вывести.

Для получения средств предлагается оплатить "верификацию" небольшой суммой — например, в размере 400 рублей. Однако потом деньги со счетов могут списываться многократно, так как в результате такой операции злоумышленники получают данные банковских карт жертвы.

Собеседник агентства отметил, что мошенники не могут пользоваться легальными платежными системами, поскольку при срабатывании антифрод-системы или по жалобе пользователей их портал могут заблокировать.

"С этой целью злоумышленники создают фасадные платежные системы — подобных лендингов множество, и работают они практически идентично: фактически это один и тот же код платежной системы, которым различные злоумышленники пользуются начиная с 2017-2018 года", — пояснил Гавриченков.

Этот лендинг выглядит как обычная платежная система: здесь есть и заглавная страница, и даже кнопка "Подключиться к платежной системе", которая создает видимость функционала и на самом деле не работает.