Ураган "Дуглас", прошедший над Гавайями, ослаб до тропического шторма

"Дуглас" слабнет, но несет связанные с тропическим штормом условия в районы Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (группа островов и атоллов в Тихом океане – ред.)", - говорится в сообщении центра.

По данным синоптиков, тропический шторм "Дуглас" движется в западном направлении со скоростью 20 километров в час, порывы ветров достигают 110 километров в час. Как ожидается, в течение нескольких дней тропический шторм ослабнет. Во вторник, по прогнозам синоптиков, он пройдет недалеко от островов Некер и Френч-Фригат-Шолс.