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Ураган "Дуглас", прошедший над Гавайями, ослаб до тропического шторма
Ураган "Дуглас", прошедший около американского штата Гавайи в Тихом океане, ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр по предупреждению об... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:29
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гавайи, сша, в мире

Ураган "Дуглас", прошедший над Гавайями, ослаб до тропического шторма

10:28 28.07.2020 (обновлено: 10:29 28.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖилые дома на острове Мауи, Гавайи
Жилые дома на острове Мауи, Гавайи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Жилые дома на острове Мауи, Гавайи. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ураган "Дуглас", прошедший около американского штата Гавайи в Тихом океане, ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).
"Дуглас" слабнет, но несет связанные с тропическим штормом условия в районы Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (группа островов и атоллов в Тихом океане – ред.)", - говорится в сообщении центра.
По данным синоптиков, тропический шторм "Дуглас" движется в западном направлении со скоростью 20 километров в час, порывы ветров достигают 110 километров в час. Как ожидается, в течение нескольких дней тропический шторм ослабнет. Во вторник, по прогнозам синоптиков, он пройдет недалеко от островов Некер и Френч-Фригат-Шолс.
Гавайский архипелаг
25 июля, 22:05
На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
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ГавайиСШАВ мире
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