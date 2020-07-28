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На Ямале фитнес-центры и бассейны открыли для всех, кроме детей
Фитнес-центрам, тренажерным залам и бассейнам разрешается возобновить работу в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках первого этапа снятия ограничений из-за... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:26
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На Ямале фитнес-центры и бассейны открыли для всех, кроме детей

10:26 28.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл - РИА Новости. Фитнес-центрам, тренажерным залам и бассейнам разрешается возобновить работу в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, однако несовершеннолетним посещать их пока нельзя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.
"С 28 июля на Ямале частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности от 16 марта 2020 года. Ограничения снимаются в продолжение первого этапа", - отметили в пресс-службе.
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Так, согласно изменениям, члены спортивных сборных команд региона, а также кандидаты в сборные, смогут организованно выезжать на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы округа на основании вызова министерства спорта РФ.
"Разрешается работа спортивных объектов: фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов - как государственных и муниципальных, так и частных. Однако сохраняется запрет на посещение этих объектов несовершеннолетними", - добавили в пресс-службе.
На Ямале зарегистрировано 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 6,2 тысячи человек, скончались 73. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 15 августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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