Буксир Кольской флотилии сел на мель при маневрах в бухте губа Ара

"Рейдовый буксир Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, выполняя маневрирование в бухте губа Ара, в результате неисправности совершил посадку на мель, получив повреждение корпуса ниже ватерлинии. Личный состав экипажа буксира не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено, экологическая обстановка в норме. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению герметичности корпуса и съему судна", - говорится в сообщении.