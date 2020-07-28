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Буксир Кольской флотилии сел на мель при маневрах в бухте губа Ара
Рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель, экипаж не пострадал, говорится в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:25
баренцево море
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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баренцево море, безопасность, происшествия

Буксир Кольской флотилии сел на мель при маневрах в бухте губа Ара

10:24 28.07.2020 (обновлено: 10:25 28.07.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкВ Баренцевом море
В Баренцевом море
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
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В Баренцевом море. Архивное фото
СЕВЕРОМОРСК, 28 июл - РИА Новости. Рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель, экипаж не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
"Рейдовый буксир Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, выполняя маневрирование в бухте губа Ара, в результате неисправности совершил посадку на мель, получив повреждение корпуса ниже ватерлинии. Личный состав экипажа буксира не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено, экологическая обстановка в норме. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению герметичности корпуса и съему судна", - говорится в сообщении.
Нашивки сотрудников МЧС России
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Баренцево мореБезопасностьПроисшествия
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