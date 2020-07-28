https://ria.ru/20200728/1575025581.html
Буксир Кольской флотилии сел на мель при маневрах в бухте губа Ара
Рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель, экипаж не пострадал, говорится в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:24
2020-07-28T10:25
баренцево море
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573373843.html
баренцево море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, безопасность, происшествия