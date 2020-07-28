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Распространение нового коронавируса
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В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 37,5 тысячи
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 239 и достигло 37 629, еще восемь человек скончались, сообщается РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 37,5 тысячи

10:23 28.07.2020 (обновлено: 10:24 28.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 239 и достигло 37 629, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 37 390 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 711 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
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"В Армении подтверждены 37 629 случаев коронавируса. Вылечились 27 357 пациентов. Скончались 719 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9330 пациентов, проведены 158 527 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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