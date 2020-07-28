В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 37,5 тысячи

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Армении за минувшие сутки выросло на 239 и достигло 37 629, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В понедельник власти республики сообщали о 37 390 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 711 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

"В Армении подтверждены 37 629 случаев коронавируса. Вылечились 27 357 пациентов. Скончались 719 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9330 пациентов, проведены 158 527 тестов.