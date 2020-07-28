Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следствие объявило в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Юлия Иванова. Следствие объявило в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве

Отмечается, что бизнесмен несколько раз проигнорировал вызовы следователя на допрос.

В ближайшее время Белойвана могут объявить и в международный розыск, добавила представитель Следственного комитета.

Для ресторатора это уже второе уголовное дело: в июле прошлого года Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.

Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО " Матросская тишина " освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.

Несмотря на обещания погасить долги по налогам, предприниматель, как отмечает следствие, после освобождения из-под стражи "фактически скрылся".