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Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск
Следствие объявило в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщила старший... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:52
юлия иванова
матросская тишина
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юлия иванова, матросская тишина, москва, происшествия

Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск

10:22 28.07.2020 (обновлено: 11:52 28.07.2020)
16320
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОснователь сети "Корчма "Тарас Бульба" Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Основатель сети "Корчма "Тарас Бульба" Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следствие объявило в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Отмечается, что бизнесмен несколько раз проигнорировал вызовы следователя на допрос.
В ближайшее время Белойвана могут объявить и в международный розыск, добавила представитель Следственного комитета.
Для ресторатора это уже второе уголовное дело: в июле прошлого года Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.
Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.
Несмотря на обещания погасить долги по налогам, предприниматель, как отмечает следствие, после освобождения из-под стражи "фактически скрылся".
Сейчас ему вменяется сокрытие 57 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2011-го по март 2014 года Белойван организовал систему расчета с клиентами ресторанов только наличными, без выдачи кассовых чеков. Утверждается, что его сотрудники неправомерно отражали выручку в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
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16449441924
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Юлия ИвановаМатросская тишинаМоскваПроисшествия
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