https://ria.ru/20200728/1575025400.html
Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск
Следствие объявило в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщила старший... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:22
2020-07-28T11:52
юлия иванова
матросская тишина
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574956233.html
Арсений Новиков
Хохол он и в Африке хохол.....
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Лех Лехыч
а почему бы утром деньги вечером на свободу, как погасил так и вышел но у нас РФ
32
11
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, матросская тишина, москва, происшествия
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Следствие объявило в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова
.
Отмечается, что бизнесмен несколько раз проигнорировал вызовы следователя на допрос.
В ближайшее время Белойвана могут объявить и в международный розыск, добавила представитель Следственного комитета.
Для ресторатора это уже второе уголовное дело: в июле прошлого года Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.
Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина
" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.
Несмотря на обещания погасить долги по налогам, предприниматель, как отмечает следствие, после освобождения из-под стражи "фактически скрылся".
Сейчас ему вменяется сокрытие 57 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2011-го по март 2014 года Белойван организовал систему расчета с клиентами ресторанов только наличными, без выдачи кассовых чеков. Утверждается, что его сотрудники неправомерно отражали выручку в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.