В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1145

ТБИЛИСИ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на восемь и достигло 1145, выздоровевших стало на пять больше, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1145, выздоровели 927 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте, растет число находящихся в режиме карантина граждан - 6459, в стационарах под наблюдением врачей находятся 363 пациента. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.