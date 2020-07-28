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В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия силовиками за сутки
Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за первые сутки действия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня не... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:19
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия силовиками за сутки

10:19 28.07.2020
157
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за первые сутки действия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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