В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока авиакомпаний

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне вырос к маю в 3 раза, следует из уточнённых данных Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне вырос к маю в 3 раза, следует из уточнённых данных Росавиации

Количество пассажиров в июне составило 2,84 миллиона человек, в мае - 949 тысяч, следовательно, пассажиропоток вырос в три раза. По сравнению с июнем прошлого года падение составило 77,4%.

На международных линиях было перевезено 40,3 тысячи человек - 0,7% от уровня прошлого года, на внутренних 2,8 миллиона - 40,6% от прошлогоднего уровня.

Наибольшее количество пассажиров обслужила авиакомпания S7 - 677,6 тысячи, что на 49,3% меньше, чем в прошлом году. " Аэрофлот " снизил перевозки на 84,2%, до 522,9 тысячи пассажиров. "Победа" третья по количеству пассажиров: 439,1 тысячи человек, падение к прошлому году 51,5%. " ЮТэйр " снизила перевозки на 73,1%, до 200,5 тысячи человек, "Россия" на 85,3%, до 198,7 тысячи, " Уральские авиалинии " на 82%, до 169,9 тысячи.

За первое полугодие 2020 года авиакомпании снизили перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,8%, до 27,8 миллиона человек. На международных линиях падение составило 64,3% (8,7 миллиона пассажиров), на внутренних 42,5% (19 миллионов).