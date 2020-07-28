https://ria.ru/20200728/1575024999.html
В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока авиакомпаний
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне вырос к маю в 3 раза, следует из уточнённых данных Росавиации. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:18
2020-07-28T10:56
туризм
новости - туризм
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уральские авиалинии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, уральские авиалинии, экономика
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне вырос к маю в 3 раза, следует из уточнённых данных Росавиации
.
Количество пассажиров в июне составило 2,84 миллиона человек, в мае - 949 тысяч, следовательно, пассажиропоток вырос в три раза. По сравнению с июнем прошлого года падение составило 77,4%.
На международных линиях было перевезено 40,3 тысячи человек - 0,7% от уровня прошлого года, на внутренних 2,8 миллиона - 40,6% от прошлогоднего уровня.
Наибольшее количество пассажиров обслужила авиакомпания S7
- 677,6 тысячи, что на 49,3% меньше, чем в прошлом году. "Аэрофлот
" снизил перевозки на 84,2%, до 522,9 тысячи пассажиров. "Победа" третья по количеству пассажиров: 439,1 тысячи человек, падение к прошлому году 51,5%. "ЮТэйр
" снизила перевозки на 73,1%, до 200,5 тысячи человек, "Россия" на 85,3%, до 198,7 тысячи, "Уральские авиалинии
" на 82%, до 169,9 тысячи.
За первое полугодие 2020 года авиакомпании снизили перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,8%, до 27,8 миллиона человек. На международных линиях падение составило 64,3% (8,7 миллиона пассажиров), на внутренних 42,5% (19 миллионов).
По количеству перевезенных пассажиров за полугодие лидирует "Аэрофлот", снизивший перевозки на 56,1%, но обслуживший 7,8 миллиона человек. S7 перевезла 4,7 миллиона, снизив пассажиропоток на 19,9%. На третьем месте также "Победа", чей пассажиропоток снизился на 35,8%, до 2,9 миллиона. Пассажиропоток "Уральских авиалиний" в январе-июне упал на 51,8%, до 2 миллионов, "ЮТэйр" на 49,6%, до 1,8 миллиона, "России" на 64,1%, до 1,8 миллиона.