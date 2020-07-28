В Крыму выявили 23 новых случая заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 27 июля на территории республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции, 11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 - прибывший из другого субъекта), еще 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным минздрава региона, за минувшие сутки скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом. Число летальных случаев в республике достигло 15.
За истекшие сутки обследованы 582 человека. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 841 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.