Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575024357.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:11
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://ria.ru/20200727/1575008649.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3818995dfa571c7cf9af42324156d599.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_194:0:2242:2048_1400x0_80_0_0_17c25f14f7759868d6b079501f218e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

10:11 28.07.2020
96
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступили в силу 27 июля.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) не зафиксировано", - заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Между тем командование операцией объединенных сил Украины заявило в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны самопровозглашенной ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР и ЛНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
27 июля, 19:29
ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе
100000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
Рекомендуем
Гендиректор научно-оздоровительного комплекса Журавли профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и организатор акции Слава Врачам Магомед Магомедов
Медики, боровшиеся с COVID-19, смогут пройти реабилитацию в Дагестане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации
Патриарх в День крещения Руси совершит литургию в храме Христа Спасителя
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах
Осень в Краснодарском крае
Кубань становится круглогодичным курортом, сообщили власти региона
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
МИД: Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
ЕЦБ продлил рекомендацию банкам не платить дивиденды до января 2021 года
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия силовиками за сутки
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин"
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов
Посетитель рассматривает телефон iPhone XS Max в магазине re:Store в Санкт-Петербурге
Найден способ взломать любой iPhone
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 440 пациентов с COVID-19
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1145
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Выборы в Белоруссии: кто из кандидатов поддерживает союз с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
Лента новостейМолния