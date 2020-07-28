В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступили в силу 27 июля.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) не зафиксировано", - заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.