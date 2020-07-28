Выборы в Белоруссии: кто из кандидатов поддерживает союз с Россией

МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Электоральная гонка в Электоральная гонка в Белоруссии близится к кульминации – в стране полным ходом идет предвыборная агитация, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек, и у каждого из них свое видение развития отношений с Россией и странами Запада в случае прихода к власти.

Большинство из этих людей стоят на прозападных позициях, то есть являются сторонниками сближения Белоруссии с Евросоюзом США . При этом они не высказываются резко негативно об отношениях с Россией, не являются русофобами-националистами, однако и углубленную интеграцию Минска и Москвы не поддерживают, что видно из их выступлений в СМИ, программ партий и объединений, которые они представляют.

С большой долей вероятности можно прогнозировать, что только один из кандидатов на высший государственный пост - Лукашенко, если он в итоге будет переизбран на новый срок, - продолжит поддерживать курс на углубление интеграции с Россией. Но есть одно "но" - республике должны быть предложены для этого выгодные условия, в частности, в разрешении нефтегазовых споров, на другое Минск не "подпишется". А приверженность отношениям с Москвой Лукашенко недавно подтвердил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным – заявил, что Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной.

Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский в разговоре с РИА Новости отметил, что на сегодня безусловным фаворитом избирательной гонки является Лукашенко, поэтому "даже сама возможность прихода к власти так называемых альтернативных кандидатов в экспертных кругах всерьез не обсуждается". "Тем не менее, если такую гипотетическую возможность рассматривать, нужно иметь в виду, что так называемые альтернативные кандидаты, которые представляют традиционную оппозицию (кроме Тихановской – ред.), выступают за выход из состава блока ОДКБ и Союзного государства с Россией", - указал аналитик.

Тихановская: дружить на равных

Единственный кандидат в президенты Белоруссии, который попал в нынешнею избирательную кампанию фактически волей случая, - Тихановская. Она неоднократно признавалась, что у нее нет никаких политических амбиций, а на выборы она пошла только потому, что ее супруг, который планировал в них участвовать, не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения. Главный посыл, с которым Тихановская идет на выборы, - она хочет смены власти в стране, и в случае избрания главой государства в течение полугода проведет "перевыборы", в которых, в том числе, смогут участвовать те, кто находятся сейчас под стражей и признаны правозащитниками политическими заключенными.

Рассуждая о кандидатуре Тихановской, Шпаковский отметил, что "вообще достаточно сложно составить какое-либо мнение о ее воззрении по вопросам внешней, внутренней политики, развитии экономики и так далее". "Само по себе выдвижение Светланы Тихановской было бутафорским, по факту за ним скрывалась политическая кампания ее мужа, которая тоже не была кампанией кандидата в президенты в полном смысле этого слова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Тихановский эксплуатировал протестные настроения и, по большому счету, ничего не предлагал, исключительно критикуя те или иные действия Лукашенко.

""Он (Тихановский – ред.) призывал к протестам с довольно радикальными лозунгами, использовал популистскую социальную риторику, поэтому понять, как он относится к таким образованиям, как ОДКБ, Союзное государство, ЕАЭС , ЕС, достаточно сложно", - отметил эксперт.

По его словам, негативных высказываний о России со стороны Тихановского не звучало, однако звучала критика в адрес президента РФ. "То есть, если исходить из этого заявления, то ничего хорошего, по всей вероятности, белорусско-российские отношения в случае избрания Тихановской президентом не ждет", - считает Шпаковский.

Между тем сама Тихановская, выступая со своей предвыборной программой по радио, отмечала, что белорусы будут "дружить со всеми, но только в интересах собственной страны". "Мы должны создать партнерство на равных, а не зависеть от газовой или кредитной иглы", - говорила кандидат, имея в виду отношения с Россией.

Канопацкая: резко против интеграции с РФ

Еще один кандидат в президенты, Канопацкая, никогда не скрывала, что выступает противником союзной интеграции Белоруссии с РФ, зато полностью поддерживает равноправное участие Минска в делах ЕС. Например, на своей странице в Facebook политик писала о ненужности Союзного государства народам двух стран. Канопацкая отмечала, что этот проект за 20 лет так и остался "мертворожденным ребенком", и пришло время поставить в нем точку через проведение референдума. Проект Союзного государства, по ее мнению, давно превратился в "игрища политических амбиций".

"Я выступаю за реализацию закрепленного в конституции применения государственного нейтралитета, я - за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси. Да, я за денонсацию договора о создании Союзного государства. Да, я за выход из Организации Договора о коллективной безопасности", - заявляла Канопацкая, выступая на телевидении со своей предвыборной программой.

Кроме того, кандидат высказывалась за прекращение Россией договоров аренды военных объектов в Белоруссии и за вывод с территории республики российских военнослужащих.

Более позитивно Канопацкая относится к членству Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По ее словам, этого интеграционного объединения Минску вполне достаточно для "полноценного межгосударственного сотрудничества", хотя оно и функционирует "с небольшими шероховатостями".

"Нет смысла гоняться за двумя зайцами, тем более, когда один из них хромой и недоразвитый (Союзное государство – ред.)", - утверждала Канопацкая. В свое время она также подвергала критике работу Белоруссии и России по интеграционным "дорожным картам", называла ее "тайной, покрытой мраком", и требовала "рассекретить" все предложения в рамках союзной интеграции.

По словам Канопацкой, Белоруссия - европейская страна и "неотъемлемая часть европейской цивилизации". Она полагает, что европейский путь Белоруссии – это не вопрос "геополитического шатания между Москвой и Брюсселем, это сознательное, осведомленное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны".

Черечень и Дмитриев: за нейтралитет

Как указал Шпаковский, если анализировать позицию объединения "Говори правду", которое представляет Дмитриев, оно выступает за нейтральный статус Белоруссии и, соответственно, предполагается выход из всех союзных образований с Россией.

"В программе социал-демократической партии, которую представляет Черечень, аналогичные установки. По большому счету, оба этих кандидата являются противниками тесной интеграции с Россией и участия в военно-политическом блоке ОДКБ", - сказал эксперт.

Это подтвердил и сам Черечень в своей предвыборной программе: он среди прочего прописал там, что Белоруссии не нужно вступать в военные блоки, будь то НАТО или ОДКБ. Кандидат на пост президента республики считает, что и с Россией, и с Украиной , и со странами Евросоюза следует развивать "добрососедские, партнерские отношения, но на прозрачных и взаимовыгодных условиях". Также Черечень считает, что вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме, а "интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно".

Похожих взглядов придерживается Дмитриев. В частности, программа "Говори правду" декларирует, что Белоруссии нужен "подлинный нейтралитет", республика должна реализовать "по-настоящему многовекторную внешнюю политику без ненужных перекосов в восточную или западную сторону", а также вывести из страны иностранные военные базы. "Беларусь не будет входить ни в какие военные блоки, которые могут втянуть ее в вооруженный конфликт", - говорится в программе.

По поводу Союзного государства Дмитриев ранее отмечал, что оно "застряло в безволии политиков – ни назад, ни вперед". Кандидат считает, что в данном случае Белоруссии нужна "прагматизация отношений" с сохранением того, что "реально работает для людей". В этой связи политик и его объединение предлагали признать, что "поставленные в союзном договоре цели недостижимы", но сохранить при этом имеющиеся договоренности по социально-гуманитарным, частично экономическим вопросам на двустороннем уровне, а остальное - передать в Евразийскую комиссию. "Но пока что обе стороны используют Союзное государство как манипуляцию в переговорах, что еще больше понижает его значимость", - рассуждал Дмитриев в одном из своих интервью.

Лукашенко: интеграция по-новому

Лукашенко всегда выступал сторонником последовательной интеграции с Россией и был верен своим принципам, даже несмотря на трудности, которые периодически возникают в отношениях Минска и Москвы. В начале июля он заявил, что Белоруссия от РФ никуда "бежать" не собирается, просто хочет, чтобы к ней относились "по-человечески". "Вот единственное требование, все остальное сами заработаем", - заявлял Лукашенко и тем самым настаивал, по сути, на решении экономических разногласий с учетом интересов Минска.

Он также высказывал мнение, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку у нее нет других союзников.

Однако несмотря на, казалось бы, близкие отношения и основательные переговоры по углубленной интеграции и 30 "дорожным картам", стороны так и не смогли подписать их ни в 2019 году, ни в 2020. Этот вопрос остается открытым до сих пор, и никто не может с уверенностью сказать, что ждет эти "дорожные карты".

Шпаковский уверен, что после выборов, если у власти останется Лукашенко, стороны вернутся к обсуждению дальнейшей интеграции. "Но здесь надо понимать следующее: та интеграция, которая предлагалась белорусской стороне в соответствии с планом (бывшего премьера России Дмитрия) Медведева , очевидно, Минск не устраивает. Поэтому, вероятно, будут выработаны некие новые карты", - считает эксперт.

По его данным, белорусское экспертное сообщество в настоящее время "активно работает над предложениями такого рода в адрес РФ". "Мы сказали, как нас не устраивает, потому что, действительно, (в старом варианте "дорожных карт" - ред.) предлагалось передать абсолютное большинство полномочий на наднациональный уровень и синергию законодательства проводить таким образом, что базовым становилось российское законодательство. Это в корне меняло бы все реалии жизни в Беларуси и серьезно ущемляло суверенитет", - считает Шпаковский.

Он прогнозирует, что выработанные Минском предложения будут представлены российской стороне в скором времени.