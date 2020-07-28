Медики, боровшиеся с COVID-19, смогут пройти реабилитацию в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости, Анастасия Яконюк. Медики из разных регионов России, которые несколько месяцев боролись с Медики из разных регионов России, которые несколько месяцев боролись с коронавирусной инфекцией , могут приехать на бесплатную реабилитацию в научно-оздоровительный комплекс "Журавли" на берегу Каспийского моря в Дагестане. Гендиректор комплекса, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и организатор акции "Слава Врачам" Магомед Магомедов рассказал РИА Новости, почему попасть в "Журавли" могут только врачи, работавшие в "красной зоне", и почему психологическая реабилитация порой важнее физической.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Реабилитация для медиков в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане © Фото предоставлено пресс-службой администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Реабилитация для медиков в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане

По маминой просьбе

Магомед Хабибович вырос в семье врача – его мама 45 лет проработала в горах Дагестана, принимая пациентов. Сегодня она уже на пенсии, но внимательно следит за тем, что происходит в мире, принимая близко к сердцу все, что связано с распространением коронавируса.

"Она очень больна и не отходит от телевизора. Я как-то приехал к ней, она все плакала и плакала, так ей было жаль врачей и медсестер, которые работают с ковидом. Я спросил: "Мама, ну что мне сделать, чтобы тебе стало спокойнее?" А она ответила: "Если хочешь что-то сделать, сделай не для меня, а для них. Сделай по-максимуму", - вспоминает Магомед Хабибович, который тогда пообещал себе и маме сделать все, что в его силах.

Помочь не нескольким, а сразу сотням врачей – задача не из легких. Тогда и родилась идея благотворительной акции "Слава Врачам". Ее смысл – пригласить в красивейшее место Дагестана на берег Каспийского моря российских медиков и провести для них программу реабилитации, дать возможность поправить здоровье и отдохнуть психологически.

Идею акции поддержали родственники и друзья Магомеда Хабибовича, тоже работающие в медицинской сфере, откликнулись главврачи дагестанских больниц, ученые, всестороннюю поддержку пообещал глава республики Владимир Васильев . По словам Магомеда Магомедова, все прекрасно понимали: многие медики нуждаются в серьезной помощи после работы в условиях невероятных нагрузок и стресса, риска заразиться самим и заразить членов своих семей, тяжелейшей психологической атмосферы в больницах.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Реабилитация для медиков в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане © Фото предоставлено пресс-службой администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Реабилитация для медиков в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане

Было решено использовать территорию нового научно-оздоровительного комплекса "Журавли". "Так все и началось, мы начали подготовку к мероприятиям, очень быстро в течение полумесяца набросали общий план, встречались с разными людьми. На базе наших исследований и той практики, которые мы здесь получим, мы составляем очень мощную программу реабилитации, потому что через нас пройдут около 600-700 человек, и обратная связь с пациентами, я думаю, даст нам важную базу для составления алгоритма", - поясняет профессор МГУ.

Организаторам акции предстояло ответить на множество вопросов, начиная с того, как и по какому принципу отбирать врачей, и заканчивая самой программой, ведь до недавнего времени человечество вообще мало что знало про коварный вирус, а уж реабилитация после заболеваний, вызванных им, – и вовсе область неизученная.

После разговора с широким кругом специалистов и коллег Магомед Магомедов укрепился в мысли – медлить нельзя: чем больше пройдет времени, тем труднее будет медикам восстановиться. Клич бросили через СМИ, объявили о начале акции, и организаторы стали получать десятки звонков и сообщений в день с вопросами от медиков, изъявивших желание приехать в Дагестан. Списки проверялись и согласовывались очень тщательно – в них попали только врачи и медсестры, работавшие в "красной зоне", 80% из которых сами переболели коронавирусом.

"Меня беспокоило, что приедут люди по знакомству, ведь бывает, что главврач отправляет своих людей. Вот в первый день мы собрались, все врачи Махачкалы , и решили, что в первую очередь медсестры, персонал, который работал в "красной зоне", должны быть у нас. Одна женщина, когда приехала, мне сказала, что она 50 лет никуда не ездила, впервые оказалась в таком месте, и она плакала", - вспоминает гендиректор "Журавлей".

Природный потенциал

"Как составить программу – это, кстати, мне кажется, самый серьезный вопрос, с которым мы сегодня столкнулись, потому что опыта проведения оздоровительной реабилитации практически не существует. И это новая болезнь, новые правила борьбы с болезнью, поэтому все находится в начальной стадии разработки, поднимается вопрос, как же осуществить реабилитацию, какие процедуры нужны", - рассказывает Магомедов, который сам разрабатывает такое направление, как биомехатроника, несколько месяцев занимается изучением коронавируса, его поведения и свойств.

На основе полученных знаний была сформирована программа, которая включает в себя порядка 16-17 пунктов – все это процедуры, которые направлены на улучшение физического и психологического состояния медиков. Постепенно, получая необходимый опыт при работе с группами врачей, специалисты центра корректируют и дополняют программу. Главный "помощник" в работе – сама природа: пациенты комплекса проводят много времени у моря, принимают солнечные ванны и гуляют.

"Кроме того, есть множество вариантов массажа – у нас только гидромассажа 16 разновидностей в специальном гидроцентре. Есть плавание в бассейне – наружные бассейны, внутренние бассейны, пляж, море, которые мы облагородили, и там у нас тоже проходят всевозможные процедуры. Есть ароматерапия, тренажерные залы. Мы уделяем большое внимание дыхательной гимнастике, мы впервые внедрили дыхательную гимнастику для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - отмечает Магомед Хабибович.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Реабилитация для медиков в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане © Фото предоставлено пресс-службой администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Реабилитация для медиков в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане

Он добавляет, что в комплексе проводят наблюдение за тем, в какое время суток воздух у моря или на территории центра имеет самый малый удельный вес: когда он малый, легче глубоко дышать, что также очень важно для перенесших коронавирус.

Особое внимание в центре уделяют питанию пациентов – здесь разработаны специальные программы, которые позволяют быстрее восстановить физическую форму. Директор центра с гордостью рассказывает о мощном концентраторе, который позволяет готовить кислородные коктейли на соках собственного производства.

Психологическая разгрузка

Отвлечь медиков от тяжелых мыслей, грустных воспоминаний, снять стресс и психологическую нагрузку – это отдельная задача программы реабилитации. В этом специалистам комплекса помогает группа психологов. Свои рекомендации дали профессионалы, работавшие в горячих точках.

Магомед Хабибович признается, что поначалу даже не предполагал, насколько большую роль в психологическом восстановлении играют очень простые житейские радости. "Важнейшее для них - психологическая поддержка, каждый второй говорил об этом. Им каждый вечер нужен хороший фильм. К нам приезжают исполнители, чтобы просто поднять настроение. Это очень ценно", - объясняет Магомедов.

Он не скрывает, что и ему самому пришлось привыкать к непростой нагрузке: помимо разработки программы, осуществления общего руководства, он просто выслушивал рассказы людей, вернувшихся с "ковидного фронта".

"Многие люди, которые приезжают, ищут отдушину, они хотят выговориться, им нужно дать такую возможность. Они подходят, рассказывают, как им было тяжело, и, конечно, я слушаю это по десять, пятнадцать, двадцать раз, по-другому нельзя. Надо давать возможность, потому что в другом случае у них останется психологическая неудовлетворенность", - поясняет профессор.

Для работы с медиками пригласили и косметолога из Москвы , хотя, казалось бы, специалист этого направления - не самый необходимый в подобной программе. Оказалось – вовсе нет. По словам Магомеда Хабибовича, косметологический кабинет работал без перерыва с 9 утра до 8 вечера, но под дверями все равно собиралась очередь.

"Я был удивлен - у нее руки были в мозолях, она обедать не успевала, пропустила через себя всех. Она рассказывала, что пациентки засыпали в ее кресле через две минуты, а ночью спать не могли. Конечно, у многих есть нарушение сна, все это пытаемся восстановить", - говорит руководитель центра.

Израиля, Белоруссии и Впереди у специалистов "Журавлей" еще очень много работы – группы будут приезжать до конца сентября. Заявки на реабилитацию приходят не только со всех концов России, но также из-за рубежа – из Америки Украины . А у самого Магомеда Хабибовича, помимо всех забот в центре, есть еще одна важная ежедневная обязанность – возвращаясь с работы поздно вечером, он обязательно рассказывает маме обо всем, что произошло. "И знаете, она стала гораздо лучше себя чувствовать", - улыбается руководитель центра.