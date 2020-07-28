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В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей
Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить от уплаты... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:07
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В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей

10:07 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить от уплаты налогов и сборов пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса (текст обращения есть в распоряжении РИА Новости).
"Ко мне как депутату поступают обращения пенсионеров-предпринимателей не пострадавших отраслей бизнеса по вопросу невозможности оплаты ими налогов и сборов по причине отсутствия доходов от предпринимательской деятельности в условиях пандемии", - говорится в обращении Костенко.
Так, поясняет депутат, одна из заявительниц продавала одежду, но с 29 марта, после объявления в Краснодарском крае режима повышенной готовности, была вынуждена приостановить торговлю.
"Таким образом, доходы от предпринимательской деятельности она не получает, а единственным доходом на сегодня является пенсия в размере 7700 рублей. Кроме того, по словам заявителя, сейчас, поскольку осуществляемый ею вид предпринимательской деятельности не относится к пострадавшей отрасли, она лишена возможности получить субсидию на оплату своего труда от предпринимательской деятельности", - говорится в письме.
Кроме того, предприниматель должна уплатить в Пенсионный фонд обязательные сборы в размере 10 тысяч 300 рублей.
"На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность освобождения пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших в условиях новой коронавирусной инфекции, от обязанности по уплате налогов и сборов", - предложила депутат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья КостенкоКоронавирусыМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияКраснодарский крайЭкономика
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