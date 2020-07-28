В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей

"Ко мне как депутату поступают обращения пенсионеров-предпринимателей не пострадавших отраслей бизнеса по вопросу невозможности оплаты ими налогов и сборов по причине отсутствия доходов от предпринимательской деятельности в условиях пандемии", - говорится в обращении Костенко.

Так, поясняет депутат, одна из заявительниц продавала одежду, но с 29 марта, после объявления в Краснодарском крае режима повышенной готовности, была вынуждена приостановить торговлю.

"Таким образом, доходы от предпринимательской деятельности она не получает, а единственным доходом на сегодня является пенсия в размере 7700 рублей. Кроме того, по словам заявителя, сейчас, поскольку осуществляемый ею вид предпринимательской деятельности не относится к пострадавшей отрасли, она лишена возможности получить субсидию на оплату своего труда от предпринимательской деятельности", - говорится в письме.

Кроме того, предприниматель должна уплатить в Пенсионный фонд обязательные сборы в размере 10 тысяч 300 рублей.

"На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность освобождения пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших в условиях новой коронавирусной инфекции, от обязанности по уплате налогов и сборов", - предложила депутат.