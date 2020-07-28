В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские силовики в нарушение дополнительных мер по обеспечению прекращения огня в Донбассе разместили вооружение в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, командование ВСУ продолжает игнорировать запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, разведка ДНР обнаружила четыре единицы бронетехники украинских силовиков в жилых кварталах подконтрольных Киеву населенных пунктов Чермалык и Авдеевка.