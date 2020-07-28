https://ria.ru/20200728/1575023835.html
ЕЦБ продлил рекомендацию банкам не платить дивиденды до января 2021 года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны не платить дивиденды до января 2021 года на фоне кризиса, вызванного борьбой с распространением... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:01
2020-07-28T10:01
европейский центральный банк
экономика
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https://ria.ru/20200320/1568874205.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский центральный банк, экономика