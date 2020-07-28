ЕЦБ продлил рекомендацию банкам не платить дивиденды до января 2021 года

"ЕЦБ просит банки не выплачивать дивиденды и не проводить buy back (выкуп) акций до января 2021 года", - сообщает он.

В марте текущего года ЕЦБ уже рекомендовал банкам воздержаться от уплаты дивидендов - как минимум до 1 октября 2020 года.