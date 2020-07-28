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ЕЦБ продлил рекомендацию банкам не платить дивиденды до января 2021 года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны не платить дивиденды до января 2021 года на фоне кризиса, вызванного борьбой с распространением... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:01
европейский центральный банк
экономика
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РИА Новости
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европейский центральный банк, экономика

ЕЦБ продлил рекомендацию банкам не платить дивиденды до января 2021 года

10:01 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости, Мария Князева. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны не платить дивиденды до января 2021 года на фоне кризиса, вызванного борьбой с распространением COVID-19, говорится в пресс-релизе регулятора.
"ЕЦБ просит банки не выплачивать дивиденды и не проводить buy back (выкуп) акций до января 2021 года", - сообщает он.
В марте текущего года ЕЦБ уже рекомендовал банкам воздержаться от уплаты дивидендов - как минимум до 1 октября 2020 года.
Здание европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
20 марта, 03:50Распространение нового коронавируса
ЕЦБ готов расширить покупки активов для поддержки экономики еврозоны
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Европейский центральный банкЭкономика
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