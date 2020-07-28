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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 440 пациентов с COVID-19
Более тысячи пациентов, в том числе 445 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:59
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валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 440 пациентов с COVID-19

09:59 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 445 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1013. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 986. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 445. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 10. В ОРИТ: 133. На ИВЛ: 37", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 116 пациентов, поступили 144 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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