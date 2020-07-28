Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
Как рассказал Захаров, у его матери, которую он 13 июля отвозил домой в Москву, выявили двустороннюю пневмонию, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции, женщину госпитализировали, а зампреда отправили на двухнедельную самоизоляцию.
"И вот накануне недомогание почувствовал и я: температура, сухой кашель, далее - "скорая", анализы и диагноз: COVID-19. Маму врачи поставили на ноги за 10 дней, а я теперь лежу в ковидном госпитале с 25% поражением легких, вдали от дома и близких", - написал Захаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным минздрава Челябинской области, на утро 28 июля в регионе подтверждены 11 418 случаев заболевания COVID-19 (плюс 127 новых подтверждений ко вчерашнему дню), за прошедшие сутки выписаны 58 человек. Всего 7381 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.