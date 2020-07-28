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Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19
Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:59
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, челябинская область, общество

Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19

09:59 28.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
Как рассказал Захаров, у его матери, которую он 13 июля отвозил домой в Москву, выявили двустороннюю пневмонию, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции, женщину госпитализировали, а зампреда отправили на двухнедельную самоизоляцию.
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"И вот накануне недомогание почувствовал и я: температура, сухой кашель, далее - "скорая", анализы и диагноз: COVID-19. Маму врачи поставили на ноги за 10 дней, а я теперь лежу в ковидном госпитале с 25% поражением легких, вдали от дома и близких", - написал Захаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным минздрава Челябинской области, на утро 28 июля в регионе подтверждены 11 418 случаев заболевания COVID-19 (плюс 127 новых подтверждений ко вчерашнему дню), за прошедшие сутки выписаны 58 человек. Всего 7381 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваЧелябинская областьОбщество
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