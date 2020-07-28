Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19

Как рассказал Захаров, у его матери, которую он 13 июля отвозил домой в Москву, выявили двустороннюю пневмонию, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции, женщину госпитализировали, а зампреда отправили на двухнедельную самоизоляцию.