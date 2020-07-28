https://ria.ru/20200728/1575023646.html
Найден способ взломать любой iPhone
Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple позволяет обойти их защиту, сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:56
2020-07-28T12:21
apple
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573530901.html
Андрей К
Вот он, ответ Китая на нападки со стороны США. Тихо, спокойно заявили об уязвимости самого популярного телефона в США))
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6
РИА Новости
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2020
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152954/86/1529548675_0:1:3072:1729_1400x0_80_0_0_7a1eb3fc32d8b61db9a373ff3b7cea62.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, технологии, в мире
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple
позволяет обойти их защиту, сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol
со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.
Отмечается, что проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.
Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. В результате злоумышленник получает возможность подобрать код для разблокировки гаджета. Специалисты уточняют, что для взлома устройства хакеру необходимо получить физический доступ к нему.
По словам экспертов, уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.