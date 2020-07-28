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Найден способ взломать любой iPhone
Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple позволяет обойти их защиту, сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:21
apple
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573530901.html
Вот он, ответ Китая на нападки со стороны США. Тихо, спокойно заявили об уязвимости самого популярного телефона в США))
11
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152954/86/1529548675_0:1:3072:1729_1400x0_80_0_0_7a1eb3fc32d8b61db9a373ff3b7cea62.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, технологии, в мире

Найден способ взломать любой iPhone

09:56 28.07.2020 (обновлено: 12:21 28.07.2020)
10165
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель рассматривает телефон iPhone XS Max в магазине re:Store в Санкт-Петербурге
Посетитель рассматривает телефон iPhone XS Max в магазине re:Store в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple позволяет обойти их защиту, сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.
Отмечается, что проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.
Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. В результате злоумышленник получает возможность подобрать код для разблокировки гаджета. Специалисты уточняют, что для взлома устройства хакеру необходимо получить физический доступ к нему.
По словам экспертов, уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
26 июня, 17:56
В iPhone появилась "зловещая" функция
864555414
Обсудить 6
AppleТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Вот он, ответ Китая на нападки со стороны США. Тихо, спокойно заявили об уязвимости самого популярного телефона в США))
28 июля, 10:30
АКАндрей К
910001
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