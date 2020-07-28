Минтруд не планирует корректировать перечень нерабочих дней в 2020 году

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минтруд РФ не планирует изменять перечень нерабочих праздничных дней в 2020 году, проект о переносе праздников, совпадающих с выходными, находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал РИА Новости, что профсоюзы на состоявшемся заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложили ускорить согласование производственного календаря на 2021 год, чтобы не было "всяческих экзотических предложений".
Вчера, 03:20Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
"Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется", - сообщили в министерстве.
В Минтруде пояснили, что нормативный правовой акт правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году должен быть официально опубликован не позднее чем за два месяца до наступления соответствующего календарного года. Сейчас проект находится в разработке, уточнили в Минтруде.
После общественного обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти он будет вынесен на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.