Минтруд не планирует корректировать перечень нерабочих дней в 2020 году

"Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется", - сообщили в министерстве.

После общественного обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти он будет вынесен на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.