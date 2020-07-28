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Минтруд не планирует корректировать перечень нерабочих дней в 2020 году
Минтруд РФ не планирует изменять перечень нерабочих праздничных дней в 2020 году, проект о переносе праздников, совпадающих с выходными, находится в разработке, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:52
россия
михаил шмаков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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россия, михаил шмаков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд не планирует корректировать перечень нерабочих дней в 2020 году

09:51 28.07.2020 (обновлено: 09:52 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минтруд РФ не планирует изменять перечень нерабочих праздничных дней в 2020 году, проект о переносе праздников, совпадающих с выходными, находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал РИА Новости, что профсоюзы на состоявшемся заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложили ускорить согласование производственного календаря на 2021 год, чтобы не было "всяческих экзотических предложений".
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"Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется", - сообщили в министерстве.
В Минтруде пояснили, что нормативный правовой акт правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году должен быть официально опубликован не позднее чем за два месяца до наступления соответствующего календарного года. Сейчас проект находится в разработке, уточнили в Минтруде.
После общественного обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти он будет вынесен на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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РоссияМихаил ШмаковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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