В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

"Незамедлительно в домовладении, где проживала семья, следователями-криминалистами областного управления Следственного комитета России с применением новейшей техники был проведен осмотр, в результате которого в хозяйственной постройке было обнаружено уже мумифицированное тело потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, сын пенсионерки и его жена признались, что в декабре прошлого года между мужчиной и матерью возникла ссора. Он ударил ее по голове, а когда на следующий день выяснилось, что пенсионерка умерла, то вместе с женой спрятал тело в сарае.