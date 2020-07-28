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В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:45
следственный комитет россии (ск рф)
краснослободск
волгоградская область
происшествия
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краснослободск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), краснослободск, волгоградская область, происшествия

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

09:45 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации ведомства, в понедельник в СК обратился глава администрации Краснослободска, он сообщил, что давно не видел дома 90-летнюю местную жительницу. Следователи выяснили, что пожилая женщина проживала вместе с сыном и снохой, которые не обращались в полицию с заявлением об ее исчезновении.
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"Незамедлительно в домовладении, где проживала семья, следователями-криминалистами областного управления Следственного комитета России с применением новейшей техники был проведен осмотр, в результате которого в хозяйственной постройке было обнаружено уже мумифицированное тело потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, сын пенсионерки и его жена признались, что в декабре прошлого года между мужчиной и матерью возникла ссора. Он ударил ее по голове, а когда на следующий день выяснилось, что пенсионерка умерла, то вместе с женой спрятал тело в сарае.
По данным СК, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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