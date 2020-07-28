Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575023134.html
Дегтярев сообщил о профессиональных провокаторах на митингах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что к митингам в защиту экс-главы региона Сергея Фургала присоединились профессиональные провокаторы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:45
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948088_0:224:2944:1879_1400x0_80_0_0_eacf9841146e0cbc1922a519160949cf.jpg
https://ria.ru/20200728/1575017751.html
Разумеется. Специально подготовленные подстрекатели как всегда в гуще событий. "Воду мутят". Однако, все уже выявлены и под жёстким контролем. И очень хорошо.
54
Изолировать главарей подстрекателей и стадо расбежиться.
31
14
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948088_0:224:2944:1879_1400x0_80_0_0_eacf9841146e0cbc1922a519160949cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948088_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_991a2b83f2578ab1bc439e0c444de494.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948088_121:0:2169:2048_1400x0_80_0_0_65696df32e3e4d6611d84fa08a6d6e95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск

Дегтярев сообщил о профессиональных провокаторах на митингах в Хабаровске

09:45 28.07.2020
6112
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что к митингам в защиту экс-главы региона Сергея Фургала присоединились профессиональные провокаторы со всей страны, с ними ведется работа с привлечением органов безопасности.
"Сегодня сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проводимыми несанкционированными акциями… У нас есть угрозы и общественной безопасности в этой связи… и в целом раскачки стабильности и общественно-политической ситуации в крае. На праведный гнев хабаровчан, который возник после задержания Фургала, я реагирую нормально, потому что тоже этим был шокирован. Уверен, что все акции в крае были поначалу стихийные, все делалось от души. Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы... мы их фиксируем вместе с органами безопасности", - сказал Дегтярев, выступая в законодательной думе края.
По его словам, ведется наблюдение, работает система распознавания лиц.
"Все эти люди понятны, с ними идет работа. Это уже не имеет ничего общего с праведным гневом, желанием защитить Фургала. С несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать, призываю всех граждан беречь себя и не выходить на несанкционированные мероприятия. То, что до сегодняшнего дня все провокации, попытки увести протест в защиту Фургала в сторону экстремизма пресекают - спасибо правоохранителям и хабаровчанам... Но это не вечно, найдется горячая голова, которая прилетит к нам из другого региона, и могут быть проблемы", - добавил врио губернатора.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 05:16
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы.
50164351
Обсудить 14
Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровск
Популярные комментарии
Разумеется. Специально подготовленные подстрекатели как всегда в гуще событий. "Воду мутят". Однако, все уже выявлены и под жёстким контролем. И очень хорошо.
28 июля, 10:00
lyuda.terenteva.55
31300218
Изолировать главарей подстрекателей и стадо расбежиться.
28 июля, 10:26
Илья Jlord
2100028
Рекомендуем
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Сотрудник полиции
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Врач скорой медицинской помощи
В Подмосковье число излечившихся от коронавируса достигло 45 787
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин"
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Посетитель рассматривает телефон iPhone XS Max в магазине re:Store в Санкт-Петербурге
Найден способ взломать любой iPhone
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск
Боль в животе
Названы симптомы рака печени
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Самолет Ан-2
Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Яйцеклетка и сперматозоиды
Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
Лента новостейМолния