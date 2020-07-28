Дегтярев сообщил о профессиональных провокаторах на митингах в Хабаровске

"Сегодня сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проводимыми несанкционированными акциями… У нас есть угрозы и общественной безопасности в этой связи… и в целом раскачки стабильности и общественно-политической ситуации в крае. На праведный гнев хабаровчан, который возник после задержания Фургала, я реагирую нормально, потому что тоже этим был шокирован. Уверен, что все акции в крае были поначалу стихийные, все делалось от души. Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы... мы их фиксируем вместе с органами безопасности", - сказал Дегтярев, выступая в законодательной думе края.

По его словам, ведется наблюдение, работает система распознавания лиц.

"Все эти люди понятны, с ними идет работа. Это уже не имеет ничего общего с праведным гневом, желанием защитить Фургала. С несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать, призываю всех граждан беречь себя и не выходить на несанкционированные мероприятия. То, что до сегодняшнего дня все провокации, попытки увести протест в защиту Фургала в сторону экстремизма пресекают - спасибо правоохранителям и хабаровчанам... Но это не вечно, найдется горячая голова, которая прилетит к нам из другого региона, и могут быть проблемы", - добавил врио губернатора.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.

Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.