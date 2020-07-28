https://ria.ru/20200728/1575023095.html
На Алтае выявили 25 новых случаев коронавируса за сутки
Двадцать пять новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, число заражённых достигло 1501, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:42
2020-07-28T09:42
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здоровье - общество
республика алтай
кош-агачский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, кош-агачский район, горно-алтайск
БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости.
Двадцать пять новых заболевших коронавирусом
выявили в Республике Алтай
за сутки, число заражённых достигло 1501, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района
, в том числе у двух детей; у девяти жителей Шебалинского района
, в том числе у семи детей; у шести жителей города Горно-Алтайска
и у ребенка в Майминском районе
. 15 из 25 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 12 случаях диагностированы симптомы заболевания. С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1501 случай заболевания", - говорится в сообщении.
В Республике Алтай в понедельник, 27 июля, выздоровели 26 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Чемальского районов.
⠀"По данным на утро 28 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 1023 человека", - уточняют в оперштабе.
Ранее в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 53 060 человек. В понедельник, 27 июля, исследовано 548 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 537 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.