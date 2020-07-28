На Алтае выявили 25 новых случаев коронавируса за сутки

БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Двадцать пять новых заболевших Двадцать пять новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, число заражённых достигло 1501, сообщают в региональном оперштабе.

"За прошедшие сутки выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района , в том числе у двух детей; у девяти жителей Шебалинского района , в том числе у семи детей; у шести жителей города Горно-Алтайска и у ребенка в Майминском районе . 15 из 25 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 12 случаях диагностированы симптомы заболевания. С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1501 случай заболевания", - говорится в сообщении.

В Республике Алтай в понедельник, 27 июля, выздоровели 26 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Чемальского районов.

⠀"По данным на утро 28 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 1023 человека", - уточняют в оперштабе.

Ранее в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 53 060 человек. В понедельник, 27 июля, исследовано 548 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 537 человек.