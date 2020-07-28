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В Хабаровском крае оценили ситуацию с детскими лагерями
Около 1,3 тысячи детей отдохнут в оздоровительных лагерях Хабаровского края, которые по решению врио губернатора Михаила Дегтярёва будут открыты в августе,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:39
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил дегтярев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), комсомольск-на-амуре, амурский район, хабаровск, общество

В Хабаровском крае оценили ситуацию с детскими лагерями

09:39 28.07.2020
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© Fotolia / art_zzzАвтобус для детей
Автобус для детей
© Fotolia / art_zzz
ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Около 1,3 тысячи детей отдохнут в оздоровительных лагерях Хабаровского края, которые по решению врио губернатора Михаила Дегтярёва будут открыты в августе, сообщает пресс-служба главы региона.
В связи с пандемией коронавируса детские лагеря в Хабаровском крае закрыты. С 11 июня край приступил к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, но некоторые меры продлены до 9 августа.
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Сообщается, что решение об открытии лагерей на оперативном штабе во вторник принял врио губернатора Хабаровского края. Он подчеркнул, что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.
"Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом, смогут отдохнуть около 1300 детей. Также в одном из лагерей планируется провести смену для детей медицинских работников. Готовятся к открытию и пришкольные оздоровительные лагеря. Планируется, что они будут работать в населенных пунктах, где нет болеющих COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детей готовятся принять девять загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три – в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два – в районе имени Лазо. Все они уже имеют соответствующие заключения Роспотребнадзора. В течение недели весь персонал будет протестирован на COVID-19.
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"Детские лагеря нужно открывать. Риск заражения у детей ниже, когда они находятся под присмотром профессиональных педагогов. Но есть одно важное условие – подростки должны отдыхать только в своих муниципалитетах. Переезжать в другие места края никто не должен. В недельный срок прошу подготовить соответствующее постановление", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.
Отмечается, что на заседании штаба также решили, что с 9 августа после тщательных проверок в Хабаровском крае заработают рестораны и кафе. На первом этапе загрузка точек общепита, как и в ситуации с детскими лагерями, не превысит 50%.
Кроме того, сообщается, что власти региона намерены обсудить возобновление работы спортивных объектов и музеев. Для этого Дегтярёв проведет отдельное рабочее совещание, на котором обсудит со специалистами риски такого шага и порядок контроля за деятельностью учреждений. Решение о начале их работы может быть принято уже на следующей неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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