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В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 87 пациентов в Воронежской области, скончался один человек, сообщила администрация региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом

09:35 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 87 пациентов в Воронежской области, скончался один человек, сообщила администрация региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на понедельник, в регионе было 10 803 случая COVID. Выздоровели 10 310 пациентов, умерли 88.
"Воронежская область, 09:11 (мск), вторник, 28 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 890. Выздоровели: 10 469. Умерли: 89", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлены 87 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 159 человек. Один пациент умер.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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