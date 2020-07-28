В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом

Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 87 пациентов в Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 87 пациентов в Воронежской области , скончался один человек, сообщила администрация региона.

С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на понедельник, в регионе было 10 803 случая COVID. Выздоровели 10 310 пациентов, умерли 88.

"Воронежская область, 09:11 (мск), вторник, 28 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 890. Выздоровели: 10 469. Умерли: 89", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки выявлены 87 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 159 человек. Один пациент умер.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.