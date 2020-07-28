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Основательница сети кафе "АндерСон" стала омбудсменом в сфере МСП
Основательница сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса, рассказали РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:34
анастасия татулова
россия
борис титов
владимир путин
архангельская область
северодвинск
общество
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анастасия татулова, россия, борис титов, владимир путин, архангельская область, северодвинск, общество

Основательница сети кафе "АндерСон" стала омбудсменом в сфере МСП

09:34 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова
Основатель сети кафе АндерСон Анастасия Татулова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Основательница сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса, рассказали РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
"Соответствующий приказ подписал уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов", - сообщили в пресс-службе.
Татулова родилась в Северодвинске Архангельской области, в 1995 году окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2009 году создала сеть семейных кафе-кондитерских "АндерСон", где является управляющей. Татулова активно занимается общественной работой, с 2017 года она возглавляет комитет по женскому предпринимательству московского отделения "Опоры России".
Татулова запомнилась многим по эмоциональному выступлению на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями 26 марта. Она просила, чтобы правительство как можно оперативнее приняло меры поддержки бизнеса.
"Предприятия малого и среднего бизнеса больше других пострадали от действия ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией… Анастасия Анатольевна знает проблемы малого и среднего бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу", - прокомментировал назначение Титов.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
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Анастасия ТатуловаРоссияБорис ТитовВладимир ПутинАрхангельская областьСеверодвинскОбщество
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