Основательница сети кафе "АндерСон" стала омбудсменом в сфере МСП

"Предприятия малого и среднего бизнеса больше других пострадали от действия ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией… Анастасия Анатольевна знает проблемы малого и среднего бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу", - прокомментировал назначение Титов.