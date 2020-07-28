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Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2
Информация о том, что обнаружен Ан-2, пропавший больше недели назад в Бурятии, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:56
феникс
ан-2
ми-8
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
иркутская область
происшествия
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3
новосибирск
иркутская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феникс, ан-2, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, иркутская область, происшествия

Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

09:31 28.07.2020 (обновлено: 10:56 28.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Информация о том, что обнаружен Ан-2, пропавший больше недели назад в Бурятии, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.
Во вторник некоторые СМИ сообщили, что пропавший борт обнаружен на территории Иркутской области.
"Информация ошибочная, поиски продолжаются, не нашли. Это (найдено – ред.) старое разрушенное судно", - сказал собеседник агентства.
В диспетчерской службе Усольского района Иркутской области рассказали РИА Новости, что "информация в СМИ о найденном самолёте прошла ложная".
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.
Самолет Ан-2
Вчера, 07:00
Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 в Бурятии пока не подтвердились
1001321
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ФениксАн-2Ми-8Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскИркутская областьПроисшествия
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