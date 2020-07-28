Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Информация о том, что обнаружен Ан-2, пропавший больше недели назад в Бурятии, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.
Во вторник некоторые СМИ сообщили, что пропавший борт обнаружен на территории Иркутской области.
"Информация ошибочная, поиски продолжаются, не нашли. Это (найдено – ред.) старое разрушенное судно", - сказал собеседник агентства.
В диспетчерской службе Усольского района Иркутской области рассказали РИА Новости, что "информация в СМИ о найденном самолёте прошла ложная".
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.