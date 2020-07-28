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При пожаре в московском СИЗО №6 эвакуировали более 900 человек
Свыше 900 человек эвакуировали, по уточненным данным, при пожаре в трехэтажном жилом корпусе на территории женского СИЗО №6 в Москве, на место ЧП были... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

При пожаре в московском СИЗО №6 эвакуировали более 900 человек

09:28 28.07.2020
527
© РИА НовостиПожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
© РИА Новости
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 900 человек эвакуировали, по уточненным данным, при пожаре в трехэтажном жилом корпусе на территории женского СИЗО №6 в Москве, на место ЧП были направлены почти 50 боевых расчетов, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб столицы.
"В соседний жилой корпус были эвакуированы более 900 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших при пожаре нет.
По его словам, к тушению возгорания привлекались 148 человек и 47 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на Шоссейной улице в понедельник произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН информировало, что из здания эвакуированы около 850 человек. По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни. Глава ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов сообщил, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
27 июля, 16:57
Пожар в московском СИЗО №6 начался с пекарни
012001
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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