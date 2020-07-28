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Ливень подтопил более 20 участков автодорог в Москве
Свыше 20 участков автомобильных дорог оказались подтопленными накануне ливнем в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:21
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Ливень подтопил более 20 участков автодорог в Москве

09:21 28.07.2020
573
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 20 участков автомобильных дорог оказались подтопленными накануне ливнем в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб столицы.
Москве произошли подтопления 21 участка автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства, добавив, что по состоянию на 6.00 вторника все подтопления ликвидировали.
По его словам, в настоящее время аэропорты Московского авиационного узла функционируют в штатном режиме.
Собеседник агентства напомнил, что в результате ливня вода подтопила подвальное помещение частного центра для пожилых людей на северо-востоке Москвы. В результате удара молнии в Солнцево были госпитализированы двое мужчин.
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