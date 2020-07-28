Ливень подтопил более 20 участков автодорог в Москве

По его словам, в настоящее время аэропорты Московского авиационного узла функционируют в штатном режиме.

Собеседник агентства напомнил, что в результате ливня вода подтопила подвальное помещение частного центра для пожилых людей на северо-востоке Москвы. В результате удара молнии в Солнцево были госпитализированы двое мужчин.