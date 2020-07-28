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В Тамбовской области выявили 36 новых случаев коронавируса
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 36 пациентов в Тамбовской области, скончался один человек, сообщила администрация региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:20
2020-07-28T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция
за сутки подтвердилась у 36 пациентов в Тамбовской области
, скончался один человек, сообщила администрация региона.
"Из новых случаев: 14 мужчин, 20 женщин, двое детей (девочка 12 лет, мальчик 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 24 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 36 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5878, из них 2054 без клинических проявлений.
Выздоровел 4931 пациент, в том числе 2257 выписаны из стационара, 2674 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
"Умерли 35", - говорится в сообщении.
По данным на 27 июля, в регионе умерли 34 человека с COVID-19.
На госпитализации в настоящий момент находятся 278 человек, из них диагноз "пневмония" у 242 человек. На карантине на дому остаются 1750 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 634.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.