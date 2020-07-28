В Тамбовской области выявили 36 новых случаев коронавируса

"Из новых случаев: 14 мужчин, 20 женщин, двое детей (девочка 12 лет, мальчик 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 24 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 36 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5878, из них 2054 без клинических проявлений.

Выздоровел 4931 пациент, в том числе 2257 выписаны из стационара, 2674 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

"Умерли 35", - говорится в сообщении.

По данным на 27 июля, в регионе умерли 34 человека с COVID-19.

На госпитализации в настоящий момент находятся 278 человек, из них диагноз "пневмония" у 242 человек. На карантине на дому остаются 1750 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 634.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.