В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 66 428

В институте также отметили, что число госпитализированных за минувшую неделю выросла на 76% и сейчас оценивается в среднем в 18 госпитализаций в сутки.

В понедельник по итогам заседания Совета нацбезопасности власти Бельгии призвали сограждан ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19. Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, либо человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200. Ношение масок во многих общественных местах стало обязательным, во всех остальных случаях – крайне рекомендованным.