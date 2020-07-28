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В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 66 428
Число заболевших коронавирусом в Бельгии с середины марта составило 66 428 (накануне сообщалось о 66 026), число смертей – 9822, сообщает во вторник институт... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:17
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, европа, в мире

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 66 428

09:17 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии с середины марта составило 66 428 (накануне сообщалось о 66 026), число смертей – 9822, сообщает во вторник институт здравоохранения страны Sciensano.
По данным экспертов, в день сейчас заболевают в среднем порядка 311 человек, а средний показатель заболевших за последние две недели на 100 тысяч населения вырос в Бельгии до 30 (средний показатель "зоны безопасности", принятый в Европе, составляет от 16 до 20).
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В институте также отметили, что число госпитализированных за минувшую неделю выросла на 76% и сейчас оценивается в среднем в 18 госпитализаций в сутки.
В понедельник по итогам заседания Совета нацбезопасности власти Бельгии призвали сограждан ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19. Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, либо человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200. Ношение масок во многих общественных местах стало обязательным, во всех остальных случаях – крайне рекомендованным.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияЕвропаВ мире
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