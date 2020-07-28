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В Оренбурге проверят сообщения о незаконных обвинениях женщины в краже
Следственные органы Оренбургской области организовали проверку по сообщению в СМИ о многодетной жительнице Оренбурга, которую полицейские якобы незаконно... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:23
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
оренбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, оренбург, происшествия

В Оренбурге проверят сообщения о незаконных обвинениях женщины в краже

09:16 28.07.2020 (обновлено: 09:23 28.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 28 июл – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области организовали проверку по сообщению в СМИ о многодетной жительнице Оренбурга, которую полицейские якобы незаконно обвинили в краже, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
Ранее в СМИ появилась информация, что многодетную жительницу Оренбурга Анну Крюкову незаконно обвинили в краже 9 тысяч рублей.
В СК по Оренбургской области сообщили, что в ведомство не поступало жалоб ни от возможной пострадавшей, ни от правозащитных органов.
"С учетом постоянного мониторинга СМИ уполномоченным сотрудником СКР по Оренбургской области и наличия публикации о том, что могли быть нарушены права жительницы Оренбурга, а именно необоснованном уголовном преследовании, инициирована проверка по поручению исполняющего обязанности руководителя СУСК РФ по региону", - сказали в областном СК.
Зал судебных заседаний
6 июля, 14:34
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Следственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьОренбургПроисшествия
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