В Оренбурге проверят сообщения о незаконных обвинениях женщины в краже

Ранее в СМИ появилась информация, что многодетную жительницу Оренбурга Анну Крюкову незаконно обвинили в краже 9 тысяч рублей.

"С учетом постоянного мониторинга СМИ уполномоченным сотрудником СКР по Оренбургской области и наличия публикации о том, что могли быть нарушены права жительницы Оренбурга, а именно необоснованном уголовном преследовании, инициирована проверка по поручению исполняющего обязанности руководителя СУСК РФ по региону", - сказали в областном СК.