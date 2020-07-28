https://ria.ru/20200728/1575022053.html
В Оренбурге проверят сообщения о незаконных обвинениях женщины в краже
Следственные органы Оренбургской области организовали проверку по сообщению в СМИ о многодетной жительнице Оренбурга, которую полицейские якобы незаконно... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:16
2020-07-28T09:23
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
оренбург
происшествия
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оренбургская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, оренбург, происшествия