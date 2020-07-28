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Распространение нового коронавируса
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В Москве 827 человек излечились от коронавируса за сутки
Еще 827 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 175,8 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:14
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коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве 827 человек излечились от коронавируса за сутки

09:14 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще 827 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 175,8 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 827 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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