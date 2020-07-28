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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575021923.html
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 66 575
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 919, умерли еще 13 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ивано-франковская область
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киев
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ивано-франковская область, львовская область, киев, в мире

На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 66 575

09:12 28.07.2020 (обновлено: 09:27 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 919, умерли еще 13 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 28 июля, в стране выявлены 66 575 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1629 человек. Всего, по данным системы, выздоровели 36 744 человека, в том числе 622 за минувшие сутки.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (147), Киеве (110) и Ивано-Франковской области (103).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 61 ребенка и 55 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4722 детей и 8435 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИвано-Франковская областьЛьвовская областьКиевВ мире
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