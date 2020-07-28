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В минэкологии Челябинской области назвали причину дымки и запаха гари
Причиной дымки и запаха гари, на которые пожаловались жители Челябинской области, стали природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила во... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:10
ханты-мансийский автономный округ
челябинск
челябинская область
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ, челябинск, челябинская область, происшествия

В минэкологии Челябинской области назвали причину дымки и запаха гари

09:10 28.07.2020
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© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Причиной дымки и запаха гари, на которые пожаловались жители Челябинской области, стали природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила во вторник пресс-служба минэкологии Челябинской области.
По данным министерства, вчера и сегодня жители нескольких районов и городов Челябинской области, а также Челябинска публикуют в социальных сетях фотографии дымки, которая накрывает города.
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"Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами Уральского федерального округа стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении.
Кроме того, поясняется в сообщении, вчера и сегодня аналогичная дымка наблюдается в Свердловской и Тюменской областях, где жители жалуются на дымку и запах гари.
По мнению замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, в Челябинске данная ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, которые действуют в городе, а также выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. "В настоящее время министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух", - цитирует пресс-служба слова Безрукова.
По данным Авиалесоохраны, лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров на площади более тысячи гектаров. Так, 31 пожар на площади 10,9 тысячи гектаров был зафиксирован в ХМАО.
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Ханты-Мансийский автономный округЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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