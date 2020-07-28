https://ria.ru/20200728/1575021890.html
В минэкологии Челябинской области назвали причину дымки и запаха гари
Причиной дымки и запаха гари, на которые пожаловались жители Челябинской области, стали природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила во... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:10
2020-07-28T09:10
ханты-мансийский автономный округ
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:129:2500:1535_1400x0_80_0_0_f60dfa1b22b8b76fdb700c0a02acb685.jpg
https://ria.ru/20200728/1575016051.html
https://ria.ru/20200727/1574958625.html
ханты-мансийский автономный округ
челябинск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:129:2500:1535_1400x0_80_0_0_f60dfa1b22b8b76fdb700c0a02acb685.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_143:0:2359:1662_1400x0_80_0_0_92caa29dd83cc1a92773c50c337a0922.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_420:0:2082:1662_1400x0_80_0_0_8cea2367699f099f841f1019e2b70a73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, челябинск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости.
Причиной дымки и запаха гари, на которые пожаловались жители Челябинской области
, стали природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе
, сообщила во вторник пресс-служба минэкологии Челябинской области.
По данным министерства, вчера и сегодня жители нескольких районов и городов Челябинской области, а также Челябинска
публикуют в социальных сетях фотографии дымки, которая накрывает города.
"Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами Уральского федерального округа стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении.
Кроме того, поясняется в сообщении, вчера и сегодня аналогичная дымка наблюдается в Свердловской и Тюменской областях, где жители жалуются на дымку и запах гари.
По мнению замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, в Челябинске данная ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, которые действуют в городе, а также выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. "В настоящее время министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух", - цитирует пресс-служба слова Безрукова.
По данным Авиалесоохраны, лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров на площади более тысячи гектаров. Так, 31 пожар на площади 10,9 тысячи гектаров был зафиксирован в ХМАО.