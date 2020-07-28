В минэкологии Челябинской области назвали причину дымки и запаха гари

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Причиной дымки и запаха гари, на которые пожаловались жители Причиной дымки и запаха гари, на которые пожаловались жители Челябинской области , стали природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе , сообщила во вторник пресс-служба минэкологии Челябинской области.

По данным министерства, вчера и сегодня жители нескольких районов и городов Челябинской области, а также Челябинска публикуют в социальных сетях фотографии дымки, которая накрывает города.

"Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами Уральского федерального округа стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении.

Кроме того, поясняется в сообщении, вчера и сегодня аналогичная дымка наблюдается в Свердловской и Тюменской областях, где жители жалуются на дымку и запах гари.

По мнению замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, в Челябинске данная ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, которые действуют в городе, а также выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. "В настоящее время министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух", - цитирует пресс-служба слова Безрукова.