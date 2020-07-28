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Названы симптомы рака печени
Боли в правом подреберье, потеря аппетита и снижение веса наряду с пожелтением кожи могут сигнализировать о начале печеночной онкологии. Об этом "Комсомольской... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:21
дина сакаева
рак печени
здоровье - общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дина сакаева, рак печени, здоровье - общество

Названы симптомы рака печени

09:10 28.07.2020 (обновлено: 11:21 28.07.2020)
10910
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе
© Fotolia / photophonie
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боли в правом подреберье, потеря аппетита и снижение веса наряду с пожелтением кожи могут сигнализировать о начале печеночной онкологии. Об этом "Комсомольской правде" заявила доктор медицинских наук Дина Сакаева.
Также к признакам рака печени медик отнесла повышенную температуру тела (выше 37,5 градуса), которая держится длительное время и не объясняется другими причинами.
При этом Сакаева отметила, что нарастающая боль в животе зачастую является симптомом опухоли, которая начала распространяться за пределы печени.
Врач указала на то, что при диагностике у многих больных также обнаруживается асцит — скопление в брюшной полости жидкости. В частности, его появление у пациента при циррозе может оказаться как осложнением основной болезни, так и признаком рака печени.
Ртутный градусник для измерения температуры
25 июля, 05:40
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
101546611
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Дина СакаеваРак печениЗдоровье - Общество
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