https://ria.ru/20200728/1575021782.html
Названы симптомы рака печени
Боли в правом подреберье, потеря аппетита и снижение веса наряду с пожелтением кожи могут сигнализировать о начале печеночной онкологии. Об этом "Комсомольской... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:10
2020-07-28T11:21
дина сакаева
рак печени
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дина сакаева, рак печени, здоровье - общество
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Боли в правом подреберье, потеря аппетита и снижение веса наряду с пожелтением кожи могут сигнализировать о начале печеночной онкологии. Об этом "Комсомольской правде
" заявила доктор медицинских наук Дина Сакаева.
Также к признакам рака печени медик отнесла повышенную температуру тела (выше 37,5 градуса), которая держится длительное время и не объясняется другими причинами.
При этом Сакаева отметила, что нарастающая боль в животе зачастую является симптомом опухоли, которая начала распространяться за пределы печени.
Врач указала на то, что при диагностике у многих больных также обнаруживается асцит — скопление в брюшной полости жидкости. В частности, его появление у пациента при циррозе может оказаться как осложнением основной болезни, так и признаком рака печени.