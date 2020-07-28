Число компаний-экспортеров в Югре выросло вдвое за пять лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл - РИА Новости. Число компаний-экспортеров в Число компаний-экспортеров в Ханты-Мансийском автономном округе выросло вдвое за пять лет, в том числе благодаря поддержке со стороны властей региона, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Рост числа экспортеров наблюдается с 2015 года, когда поддержке экспорта стало уделяться особое внимание со стороны правительства автономного округа. Численность компаний выросла на 96,4% с 28 компаний в 2015 году до 55 компаний в 2019 году", - говорится в сообщении.

Состояние несырьевого экспортного потенциала округа обсуждалось в понедельник в ходе совместного заседания совета при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства. Провела его губернатор региона Наталья Комарова . По ее словам, на развитие несырьевого экспорта Югры прямо влияет реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", поэтому его мероприятия должны осуществляться своевременно.

На регион, как при этом подчеркнули в департаменте, приходится больше половины экспорта в Уральском федеральном округе. "Из автономного округа экспортируются нефть, нефтепродукты, изделия из древесины. Основными торговыми партнерами являются Китай (25% от общего объема экспорта), Нидерланды (22,6%), Германия (12,8%). Значительное место в экспорте Югры занимает малый и средний бизнес", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по информации региональных властей, на рынки более десятка стран поставляются рыбные консервы, литиевые батареи для нефтяного оборудования, цементные смеси для нефтяных скважин, косметические средства, пиломатериалы, печатное оборудование, продукты питания из ягод, грибов и сувенирная продукция.