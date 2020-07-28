https://ria.ru/20200728/1575021328.html
В Москве оценили ситуацию со штрафами за неоплату парковки
Около 36% нарушителей, получивших штрафы за неоплату парковки в столице, не оплатили их вовремя, сообщает пресс-служба Московского паркинга. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:57
2020-07-28T08:57
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Около 36% нарушителей, получивших штрафы за неоплату парковки в столице
, не оплатили их вовремя, сообщает пресс-служба Московского паркинга.
"Тридцать шесть процентов московских автомобилистов, получивших штрафы за неоплату парковки в течение первого полугодия 2020 года, не оплатили их в установленный срок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней после вступления постановления в силу. Если штраф просрочен, он направляется судебным приставам для принудительного взыскания, а на должника будет наложен ещё один штраф по статье 20.25 КоАП РФ. Он будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа.
"Судебные приставы также вправе дополнительно взыскать исполнительский сбор. Кроме того, судебные приставы могут наложить арест на имущество должника – в частности, на автомобиль. Если сумма задолженности превысит 30 тысяч рублей, нарушителю могут отказать в праве выезда за границу. Также автомобилисту, не оплатившему в срок три и более штрафа за нарушения правил дорожного движения, может быть отказано в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения может быть приостановлено, пока все штрафы не будут полностью оплачены", - дополняется в сообщении.